IMPROVVISAMENTE NATALE | il trailer con Diego Abatantuono

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sarà disponibile a partire dal 1° di dicembre su Prime Video,, commedia family diretta da Francesco Patierno (Il mattino ha l’oro in bocca, La gente che sta bene). Chi compone il cast di “”? Il cast comprende molti tra i volti più noti e apprezzati del cinema italiano:, Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Nino Frassica, Gloria Guida con il suo ritorno sugli schermi dopo anni di assenza, affiancati dalla giovanissima protagonista Sara Ciocca (Il giorno più bello del mondo, La dea fortuna, Una famiglia mostruosa). Produzioneè prodotto da Guglielmo Marchetti per Notorious Pictures. Il ...