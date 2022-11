Il dramma di Haller | dovrà operarsi ancora | “La battaglia contro il cancro non è finita”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Lailnon è”. L’annuncio è di quelli che gettano nello sconforto: Sebastienha comunicato al mondo del calcio con un post su Twitter chesottoporsi a un altro intervento chirurgico. Un’operazione, spiega l’attaccante del Borussia Dortmund, ” per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo”. Ildel 28enne franco-ivoriano non èfinito.era stato operato una prima volta dopo che questa estate gli era stato diagnosticato unai testicoli. La notizia era arrivata poco dopo il suo trasferimento dall’Ajax al club tedesco. Dopo l’intervento, per l’attaccante è cominciato il periodo di chemioterapia. Ora la decisione di ...

