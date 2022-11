I superpoteri dell’Utility Manager nel 2023

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 novembre 2022) È stata un successo su tutti i fronti la seconda edizione della convention annuale di Assium, l’Associazione italiana utility, svoltasi a Milano venerdì 11 novembre e intitolata “: dal valore delle relazioni alla potenza della formazione. Scenari possibili e visioni su sostenibilità economica ed ecologica delle utilities”. Oltre 180 presenze tra professionisti, operatori e imprenditori che hanno partecipato con entusiasmo all’evento, tenutosi per la prima volta in presenza nella regale cornice del Castello di Tolcinasco e presentato dal presidente di Assium, Federico Bevilacqua, impegnato sul tema della normazione della professione(ha partecipato a tutte le fasi della proposta e della scrittura della norma UNI 11782 del 2020, che la riconosce come figura professionale). I partecipanti alla convention, ...