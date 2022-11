Guida al gruppo C

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Il giorno del sorteggio dei gironi del Mondiale ero appena arrivato in Argentina; ho seguito l’estrazione degli accoppiamenti dai tavoli di un circolo un po’ dimesso, in cui l’aria profumava di milanesa e ottimismo, a due passi dalla Biblioteca Nacional. Ad aprile la fiducia dell’Albiceleste era già piuttosto solida: la vittoria in Copa América, e le successive rimanenti gare di qualificazione (l’Argentina ha terminato il suo percorso senza sconfitte, seppur a sei punti di distanza dal Brasile), avevano restituito agli argentini una Selección piena di sé, ma non tronfia. La Scaloneta poteva contare già – e la vittoria nella Finalissima di Wembley, in cui ha asfaltato l’Italia, non avrebbe che consolidato le impressioni – ...