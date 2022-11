Grifo lancia un messaggio a Mancini e alla A | merita più spazio Perché non ci scommette nessuno? | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 17 novembre 2022) 2022-11-17 13:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La partita con l’Albania potrebbe essere uno dei bivi della carriera di Vincenzo. Ottimo con il Friburgo, con cui sta disputando la sua migliore stagione, e sempre presente nella rosa della Nazionale di, i due golsquadra di Reja però hanno aperto per lui nuovi orizzonti. NUMERI – Sì, pur facendo spesso parte degli Azzurri, il nativo di Pforzheim, in Germania, non ha poi avuto grandi chances per dimostrare il suo talento. Chiuso dai vari Chiesa, Insigne e, più recentemente, Gnonto, ha raccolto solo 384’ per 7 presenze totali, l’ultima delle quali un anno e mezzo fa. E soprattutto in gare dal valore relativo: nelle qualificazioni per i Mondiali ha giocato solo 6’, in quelle per gli Europei 90’. Non è un caso dunque ...