Globe Soccer Awards | Giuntoli battuto dal duo Maldini-Massara

(Di giovedì 17 novembre 2022) Cristianoha perso il premio in favore dei due dirigente rossoneri Il premio come “Best Sporting Director” porta la bandiera tricolore, direzione Milano. Paolo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il Real Madrid vince il premio come Miglior Club al mondo del 2022 aiAwards di Dubai. I blancos hanno vinto la Liga e la Champions League. 'Sono felice di essere qua, è un onore ricevere questo premio - ha detto Emilio Butragueno, ex leggenda del club ed ...Awards 2022, sul palco di Dubai insignito anche Adriano Galliani con un premio alla carrieraC'è tanta Italia neiAwards 2022. Dopo la consegna del premio a Maldini e Massara ...E' Zlatan Ibrahimovic ad aggiudicarsi il Premio alla Carriera al Globe Soccer Awards di Dubai. Un premio molto importante per l'attaccante del Milan ma a suo dire ci sarebbe ...Ai Globe Soccer Awards c'è spazio anche per l'Italia e Adriano Galliani ha vinto il premio alla carriera. Mentre i dirigenti del Milan Maldini e Massara si sono aggiudicati ...