Due donne e una trans uccise a Roma | ipotesi collegamento fra i tre omicidi

Nel vedere iconcorrenti dirigersi verso il bagno, gli autori erano intervenuti chiedendo di ... Antonino da quando è entrato nella casa si è avvicinato a tre: Ginevra Lamborghini, Giaele e ...Sul fatto indaga la polizia che non esclude un legame con l'assassinio diavvenuto poco distante, in via Augusto Riboty. Secondo gli inquirenti le modalità degli omicidi commessi tutti con ...A Roma una delle donne è stata trovata morta sul pianerottolo, l’altra nell’appartamento. La terza poco lontano dal palazzo. Accade a Roma, oggi 17 novembre, dove in un appartamento sono state ...Mentre erano ancora in corso ancora i rilievi della Polizia Scientifica in via Augusto Riboty 28, dove all’interno di un palazzo sono state trovate due donne cinesi morte, una volante della squadra ...