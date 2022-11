10 abbinamenti colore a cui | forse | non avete ancora pensato

Leggi su amica

(Di giovedì 17 novembre 2022) 10inaspettati: mix&match fra i colori di tendenza dell’Autunno Inverno 2022 nuovi, da osare con dei look ben calibrati. Rosa, fucsia, nero, marrone, blu elettrico, blu, verde acqua egiallo, rosso, viola e malva, eccole qui le nuance da avere nell’armadio, per tutti i gusti e per tutte le situazioni, ma come abbinarli correttamente? Ce lo spiegano gli stilisti dall’alto delle passerelle, dandoci idee inaspettate e qualche suggerimento classico rivisitato. Beige e giallo Kiton FW 2022-2023 Non di certo un abbinamento innovativo, ma un classico vincente. Dona a more e bionde ed è un accostamento facile da portare di giorno come suggerisce Kiton ma anche di sera, ne è l’esempio perfetto l’abito di Laura Biagiotti Fucsia e arancione Paul Smith FW 2022-2023 Dal fucsia non si scappa questa stagione, da Valentino alle vetrine di ...