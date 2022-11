Via dalla Cina per tech e produzione Le parole di Giorgetti e Urso

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Realizzare l’autonomia tecnologica in tutta la catena del valore è “fondamentale”. Lo ha detto Giancarlo, ministro dell’Economia, nel corso del colloquio con Janet Yellen, segretaria al Tesoro statunitense, a margine dei lavori del G20 di Bali, in Indonesia. Quello trae Yellen è stato un incontro “lungo e cordiale”, si legge in una nota del ministro dell’Economia, dedicato alle maggiori emergenze economiche: inflazione, prezzo dell’energia, riforma della tassazione internazionale.ha sottolineato che l’Italia continuerà a supportare l’Ucraina e ha evidenziato l’importanza strategica per l’Italia di avere un prezzo dell’energia accettabile, sia per le imprese (l’Italia è il secondo Paese manifatturiero, ha ricordato) sia per le famiglie. Entrambi hanno concordato, tra l’altro, sulla centralità dello ...