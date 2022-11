Vela | Europei ILCA 2022 | Chiara Benini Floriani parte forte ed è seconda dopo due regate

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Buone notizie per l’Italia al termine della prima giornata dei Campionatidel singolo femminile6 (ex Laser Radial) e del singolo maschile7 (ex Laser Standard), in corso di svolgimento a Hyeres. Quest’oggi sono andate in scena come da programma le prime duedi qualificazione in ogni flotta, mentre le Gold Fleet sono previste a partire da sabato. Ottimo avvio di settimana in Costa Azzurra per, capace di issarsi inposizione assoluta nella generale con 10 punti grazie ad un 6° e 4° posto nel gruppo rosso. La ventunenne gardesana si trova a -5 dalla leader polacca Agata Barwinska e a pari punti con la transalpina Pernelle Michon, ma la graduatoria è ancora cortissima. Risultati ...