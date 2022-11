Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo in Indonesia un’apertura incontro di circa un’ora ieri a margine del G20 di balli tra la premier Giorgia Meloni il presidente americano Joe biden e bilaterali due leader hanno ribadito il profondi e duraturi legami tra le nazioni il forte interesse rafforzare ulteriormente il partenariato nei numerosi settori di interesse reciproco se prende da Palazzo Chigi il colloquio è incentrato sulla solidità dell’Alleanza transatlantiche tu l’eccellente Cooperazione per far fronte alle sfide della crescita economica la sicurezza Comune Firenze in una nota al centro dell’attenzione anche il continuo a sostegno all’ucraina la stabilità nel Mediterraneo e nel indopacifico oltre i rapporti con la Cina in Europa lui è sotto shock è la nato in stato di allerta per i missili che ieri in serata ...