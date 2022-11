UEFA | Ceferin | «Il calcio si unisca per guidare un cambiamento sostenibile»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il presidente della, presente all’evento nella MEWA Arena di Mainz sul futuro e la sostenibilità delAlexander, presidente della, è intervenuto ad un evento organizzato alla MEWA Arena di Mainz, in Germania, sul tema di sostenibilità delle infrastrutture. Di seguito le sue parole. «La migliore preparazione per domani è fare del nostro meglio oggi. Queste linee guida offrono molte soluzioni e principi innovativi sia che si voglia costruire nuove strutture o ristrutturare quelle esistenti. Se ilsi unirà e unirà il suo potere perun, avrà un impatto positivo potente e duraturo». L'articolo proviene daNews 24.

