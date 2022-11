Questione migranti | le richieste di asilo in Italia e il confronto con l' Europa

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il tema deitorna al centro dell’attenzione pubblica. Andiamo a vedere quali sono i numeri nel nostro Paese e in. I dati sugli sbarchi sono rintracciabili facilmente sul sito del Viminale: secondo il Ministero dell’Interno, le persone arrivate inattraverso la tratta del Mediterraneo sono state – nel 2020 – 29.569. Nel 2021 sono sbarcate 54.373 persone. Nel 2022, che non si è ancora concluso, si sono contati 87.370sbarcati sulle costene.

L'Europa fa chiarezza sulla, con parole che non sembrano affatto sparare a zero sulla linea adottata dal nuovo governo italiano. Anzi. A parlare è stata la commissaria europea agli Affari interni, Ylva ...BRUXELLES - "Nel corso della riunione sarà evocata lamigratoria. Io farà un richiamo" alla necessità "dell'unità dell'Ue, della responsabilità ...stampa in merito ai salvataggi dei. "...L’Europa fa chiarezza sulla questione migranti, con parole che non sembrano affatto sparare a zero sulla linea adottata dal nuovo governo italiano. Anzi. A parlare è stata la commissaria europea agli ...La questione migratoria nel Mediterraneo è stata uno dei punti discussi a Bruxelles dal Coreper 2, il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue, che prepara le riunioni min ...