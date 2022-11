Poste Italiane | l’sms che non devi aprire se non vuoi farti svuotare il conto

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un nuovo sms truffa sta circolando tra i clienti di. Ecco tutte le info di cui hai bisogno per non cadere nel tranelloè un servizio nazionale molto noto, che ha un vasto bacino di clienti la cui fiducia è stata conquistata nel corso del tempo.-fonte web: servizi e prodotti L’ente offre servizi postali, bancari e anche di telecomunicazione. Si aggiorna di continuo con nuovi prodotti e servizi sempre più avanzati, presenta costi di gestione interessanti, tra cui la ben notapay. Tutto ciò ha fatto sì cheottenesse una certa autorevolezza in Italia. Eppure, ci sono situazioni spiacevoli in cui il nome diviene ...