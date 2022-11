Missile caduto in Polonia | Varsavia | “Non ci sono prove che sia stato un attacco”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilche ieri sera èinprovocando due morti dopo la pioggia di oltre 100 razzi russi, ha messo in agitazione il mondo intero. L’Europa è sotto choc, la Nato in allerta, in un contesto internazionale in cui i leader mondialiriuniti al G20 di Bali. Ma “non abbiamoprecise L'articolo proviene da Inews24.it.

"Non dobbiamo insistere sul fatto che ilin Polonia sia stato lanciato dalla Russia, sarebbe una provocazione", ha detto il presidente turco Erdogan a Bali ricordando le parole di ...... 100 missili russi spengono le luci di Kiev Aggiornamenti ora per ora 12.15 " Duda: "Probabilelanciato da forze ucraine" Ilin Polonia è stato "probabilmente un incidente ...“E’ improbabile che il missile caduto in Polonia sia partito dalla Russia”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Mentre i media mainstream ci inondano di menzogne propagandistiche su ...Il presidente americano Biden spiega che l'inchiesta non è ancora conclusa, ma le prime informazioni escluderebbero la responsabilità diretta di Mosca per il missile che ieri ha fatto due vittime a Pr ...