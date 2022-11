(Di mercoledì 16 novembre 2022) La Cei interviene sul caso, ma non solo. Nel messaggio per la 45esima Giornata nazionale per la vita, che si celebrerà il 5 febbraio, dal titolo: "La morte non è mai una soluzione", la ...

"Siamo sicuri che la banalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza elimini la ferita profonda che genera nell'animo di molte donne che vi hanno fatto ricorso -ancora la- ...Lainterviene sul caso migranti , ma non solo. Nel messaggio per la 45esima Giornata nazionale per la vita, che si celebrerà il 5 febbraio, dal titolo: "La morte non è mai una soluzione", la ... La Cei chiede dignità per i migranti, ma poi attacca eutanasia e aborto «Siamo sicuri che il suicidio assistito o l'eutanasia rispettino fino in fondo la libertà di chi li sceglie - spesso sfinito dalla carenza di cure e relazioni - e manifestino vero e responsabile affet ...Quella migratoria"non è più solo di un'emergenza", affermano i vescovi italiani, nel messaggio in occasione della 45/a Giornata Nazionale per la Vita. Tra i temi menzionati anchre aborto e fine vita e ...