Guerra Russia-Ucraina | Stoltenberg | “Il missile caduto in Polonia un incidente | nessuna prova di un attacco deliberato russo No alla no-fly zone | non siamo parte in conflitto”

Laporta la responsabilità ultima per questaillegale'. La risposta 'prudente e responsabile' della Nato a quanto avvenuto ieri in Polonia ha consentito di 'evitare una escalation non ...'Ladeve prendersi le responsabilità della sua continuaillegale in Ucraina. Le esplosioni di ieri sono avvenute nel corso di una massiccia ondata di attacchi missilistici russi sul ...L'uomo è solo l'ultima figura di spicco a morire in circostanze misteriose dall'inizio della guerra in Ucraina, la stampa russa ha immediatamente parlato di suicidio. Pista che è stata rapidamente ..."Si tratta - ha affermato - in ogni caso, di un'ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze della ingiustificata aggressione russa nei confronti dell'Ucraina". "La maggior parte dei Paesi ...