Cremonese | Braida | “Alvini è bravo e non si discute”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ariedoha parlato a Radio 24 in un’intervista rilasciata ieri pomeriggio. Il dirigente dellasi è soffermato anche sulla posizione dell’allenatore: “Il tecnico non si, è. A volte non bisogna scaricare le colpe sull’allenatore, bisogna prendersi le responsabilità e andare avanti. L’allenatore è questo e rimarrà questo”. SportFace.

Commenta per primo Il dirigente dellaAriedoha parlato della posizione di Massimiliano Alvini, unico allenatore della Serie A a non aver ancora mai vinto: 'L'allenatore è bravo e non si discute - ha annunciato a Radio 24 ...Ariedo, direttore generale della, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24:su Giuntoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24, Ariedo Braida ha parlato anche di Nicolò Fagioli, che nella scorsa stagione era stato protagonist ...