CASO BALLANDO IN PARLAMENTO | “NAPOLITANO SFILA CON DECIMA MAS | LA RAI LO SA?”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) IlMontesano rischia di finire in. L’espulsione dell’attore romano dal talentcon le Stelle, reo di avere indossato durante le prove una t-shirt della X flottiglia Mas, ha scatenato una violenta polemica, che ha tirato in causa esponenti di varie reti e numerose associazioni. Nelle ultime ore è finita sotto la lente di ingrandimento anche una foto dell’ex presidente della Repubblica, che nel 2013 rese omaggio alle forze militari italiane tra le quali spiccava anche una rappresentanza della X Mas. Sulla base di questo reperto si basa la difesa del legale di Enrico Montesano, l’avvocato Giorgio Assumma, che oggi spiega: “Non ho ancora tutti gli elementi per inquadrare compiutamente la situazione che è stata sottoposta al mio esame da Enrico Montesano. Ma un documento fotografico, ...

...prove dicon le stelle con la maglietta della X Mas, immagini che poi sono andate in onda senza che nessuno alzasse un dito. Almeno fino a quando Selvaggia Lucarelli ha tirato fuori il. ...IlMontesano continua a far discutere. Come segnalato da Selvaggia Lucarelli, il comico durante le prove di 'con le Stelle ' indossava una maglietta con il simbolo della famigerata Decima ...È terminata l’avventura di Enrico Montesano come concorrente a “Ballando con le stelle”. La Rai ha deciso di escludere ...Stilista e noto giudice di Ballando con le Stelle, nonche ospite fisso di Mara Venier, Guillermo Mariotto è ormai una star. Ospite a I Fatti Vostri ha raccontato qualcosa in piu' della sua vita ...