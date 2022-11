Black Panther | Wakanda Forever ha lo spessore espressivo di un microchip per smartphone

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A forza di allungare le “fasi” del Marvel Cinematic Universe (MCU) lovaloriale dei film prodotti nelle varie “fasi” si riduce ogni volta drasticamente. Anni fa sulla rivista Cineforum il critico Pier Maria Bocchi scrisse che ne Le Fate ignoranti Stefano Accorsi aveva lodi “una schiacciatina”. Ora, mutatis mutandis,di Ryan Coogler ha lodi unper. L’ideologia commerciale dell’evento moltiplicata all’infinito è l’unica zattera a cui una favoletta ipermoderna, banale e sciapa, come il film di Coogler può aggrapparsi. Tra l’altro, prima che ci dimentichiamo, anni addietro si diceva che il digitale con la MCU avrebbe fatto passi da ...

Secondo l'interprete di M'Baku, il re di Wakanda tornerà in futuro nel Marvel Cinematic Universe, con un nuovo volto...Marco Giusti per Dagospia Nemmeno al suo secondo giorno di programmazione Vasco e il suo concerto romano riescono a scalfire il primo posto del potente ': Wakanda Forever', che procede tranquillo con altri 250 mila euro di incasso, 39 ...Winston Duke ha parlato della possibilità che la Marvel porti al cinema una nuova rivisitazione di Black Panther con un altro T'Challa ...Ormai da un film Marvel pretendere una buona scrittura è diventata un'utopia. Almeno si può ancora contare su un lato tecnico corretto, effetti speciali come se piovessero e una trama decente. Peccato ...