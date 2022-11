Terna premia vincitori ' Premio Driving Energy 2022'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos) -, il gestore della rete elettrica nazionale, ha proclamato idella prima edizione del “– Fotografia Contemporanea”, il concorso gratuito, aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione e allo sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore. Migliori interpreti del tema del, ‘Cameras on', sono stati Paolo Ventura, che si aggiudica ilSenior (dai 31 anni) con l'opera dal titolo ‘I Ginestra', e Gaia Renis, alla quale va ilGiovani (fino ai 30 anni) per il lavoro fotografico ‘Stereocaulon vesuvianum'. Le due Menzioni Speciali, attribuite alle opere ispirate ai temi ...