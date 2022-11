Splash | una sirena a Manhattan | Disney+ restaura la scena di nudo di Daryl Hannah a 4K

Fumettologica

Disney+ ha rimesso mano alla commedia di culto del 1984,sirena a Manhattan , restaurando il film con un upgrade a 4K che ha visto anche il ritorno della versione integrale della scena di nudo di Daryl Hannah . Dopo il lancio sulla piattaforma ...In effetti, i loro pasti raccapriccianti erano in gran parte ricavati dacombinazione di '... che ha collaborato con il regista in Suspiria e A Bigger, è un adattamento del romanzo di ... “Big Splash”, un fumetto su amicizia e desiderio di maternità Disney+ ha risolto i problemi di censura della commedia Splash, una sirena a Manhattan restaurando la scena di nudo di Daryl Hannah con un upgrade a 4K.L'ispirazione del film, l'incontro con Taylor Russell e la reunion con l'attore-feticcio Timothée Chalamet, i «figli» più popolari e quelli più sfortunati (al cinema e in tv). Incontro con il regista ...