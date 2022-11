Pioggia di missili contro la pace Sgarbi e accuse al G20 | poi i russi riprendono i raid contro l' Ucraina

(Di martedì 15 novembre 2022) I Grandi della Terra condannano la guerra, Zelensky detta 10 condizioni e Lavrov le respinge come "irrealistiche". Colpita anche Kiev, metà della città è al buio

In totale, ha fatto sapere alla Bbc il consigliere del ministro della Difesa, Yuriy Sak , sono stati almeno 70 icaduti tra Kiev e le altre regioni colpite. Alcuni ordigni sono stati ...15 nov 14:45 Attacco a Kiev, sindaco: due palazzi colpiti dairussi Kiev è di nuovo sotto attacco. Il sindaco Vitali Klitschko ha denunciato che due edifici residenziali sono stati colpiti da ...Pioggia di missili sull’Ucraina con un attacco sferrato dalla Russia che a Kiev ha colpito due edifici residenziali nel distretto di Pechersk. Lo riferisce su Telegram il sindaco della capitale ...Importante raid missilistico in queste ore sull'Ucraina: bombardata Kiev, così come Leopoli. Colpiti anche edifici residenziali a pochi passi dal quartiere governativo della capitale ...