Ospedale Santobono | aggrediscono infermiera perché in disaccordo su farmaco per il figlio

La discussione in merito alla somministrazione di un farmaco degenera in minacce di morte rivolte all'infermiera. Succede a Napoli, nell'ospedale Santobono. "Lo giuro sui miei figli, ti uccido. Se mio figlio si sente male, ti uccido", è quanto si sente un uomo promettere all'infermiera pediatrica. La scena è stata ripresa in un video. A Napoli, nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Santobono, i genitori di un piccolo paziente non essendo d'accordo sulla somministrazione di un farmaco hanno aggredito e minacciato un'infermiera. Un inferno al Santobono: minacce di morte, insulti e gravi intimidazioni ai danni di A. C., un'infermiera di turno al pronto soccorso del polo pediatrico che la notte scorsa ha subito una aggressione.