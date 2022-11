LIVE – Nadal-Auger-Aliassime 3-5 | Atp Finals Torino 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 15 novembre 2022) Ile latestuale di, match valido per la fase a gironi delle ATP(cemento indoor). Entrambi sono già con le spalle al muro dopo il loro esordio negativo nel capoluogo piemontese. Tutti e due, infatti, hanno perso in due set rispettivamente contro lo statunitense Taylor Fritz ed il norvegese Casper Ruud. Imprescindibile, dunque, raccogliere unpositivo per continuare a sperare nella qualificazione alle semifinali. I precedenti sono 2-0 per lo spagnolo, entrambi andati in scena sulla terra rossa. Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà proprioa partire sfavorito nei pronostici. Il nordamericano, infatti, ha chiuso la stagione da autentico dominatore ...

Sfida già cruciale perche deve reagire dopo il ko all'esordio contro Fritz. Cerca la prima vittoria a Torino anche Auger - Aliassime che in carriera non hai mai battuto il mancino di Manacor. L'incontro è in diretta ...... il servizio per dispositivi mobili, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Il pronostico Suona strano dirlo, manon partirà favorito nel match contro Auger - Aliassime, già ...Stefanos Tsitsipas, che come Nadal ha la chance di scalzare Alcaraz dalla prima posizione del ranking - cede con il risultato di 6-4 7-6(4) dopo un'ora e 37 minuti di gioco. Per il serbo è il decimo ...Oggi il derby dello Zio più famoso del tennis tra il canadese, alle Finals grazie anche al suoi aiuto, e Rafa, il nipote con cui ha scritto la storia ...