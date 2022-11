Habit | su Prime Video in streaming da oggi

(Di martedì 15 novembre 2022), il film del 2021 con Bella Thorne e Bria Vinaite, sbarca insu Amazona partire da15 novembre 2022 per tutti gli utenti., il film del 2021 con Bella Thorne e Bria Vinaite, sbarca insu Amazona partire da15 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. "Ho sempre avuto un debole per il pericolo.": con queste parole Lionsgate nel 2021 ha pubblicizzato la commedia thriller intitolata, che segna il debutto alla regia del regista Janell Shirtcliff. Una ragazza piuttosto festaiola viene coinvolta in un violento affare di droga e trova una possibile via d'uscita mascherandosi da suora con le sue migliori amiche per sfuggire ...

Guarda subito Come un padre suVideo Dal 10 novembre invece Autumn Beat racconta di Tito e ... In, dal 15 novembre, Bella Thorne è una spacciatrice che alla morte del suo mentore deve ......