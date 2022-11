Frattaminore | mistero nella notte | tre auto a fuoco Carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 15 novembre 2022) Momenti di paura questa, in provincia di Napoli. Tremobili sono andate aper un incendio di natura quasi sicuramente dolosa., treQuestadella stazione di Grumo Nevano sono intervenuti in Via Palermo, a, arteria parallela a via Vittorio Veneto, per la segnalazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.