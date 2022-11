Dal possibile addio ai colpi Kim a Kvara | Giuntoli | “Spalletti resta | rimpianto Haaland”

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dietro alla grande prima parte di stagione del Napoli, capolista e qualificato agli ottavi di Champions League, c’è un’organizzazione perfetta. Una “piramide” la definisce Cristiano, il direttore sportivo azzurro che ha saputo sopperire alla perdita di elementi come Navas, Koulibaly, Ruiz, Insigne e Mertens. Non era scontato, eppure il Napoli si è preso, oltre alla vetta della classifica, le prime pagine nazionali ed estere, facendo parlare di sé per i risultati ottenuti e il gioco espresso. “Si arriva a questo con l’impegno, credo anche con la competenza, con il coraggio di una proprietà che nei suoi diciotto anni ha dato dimostrazione di sé”, ha raccontato al Corriere dello Sport lo stesso, “il covid ha imposto di cambiare, perché il monte ingaggi ormai era insostenibile, dinnanzi a una situazione ...

