Comprano la casa dei sogni | poi la scoperta inaspettata nell’armadio

(Di martedì 15 novembre 2022) Sorpresa choc nellaacquistata durante i lavori di ristrutturazione. Una coppia residente nel Maine, stato degli Stati Uniti d’America, è riuscita a realizzare il sogno di acquistare la lorodeima mai si sarebbero aspettati di scoprire qualcosa di decisamente inaspettato. La notizia è stata riportata dal quotidiano Bangor Daily News e in poco tempo è diventata virale sui social. Siamo nella cittadina di Caribou e protagonista della storia è una coppia che da poco aveva acquistato la villetta messa in vendita qualche mese prima. Leggi anche: Venduta dalla nonna e adottata, Loriana trova un baule e scopre la sua vera identità Sorpresa choc nellaacquistata:c’era un cane In procinto di effettuare i lavori di ristrutturazione della villetta appena ...

SimplyBiz - Dedicato a chi opera nel mondo del credito

Tutto all'ombra di una natura meravigliosa ma capace però di fungere daper chi vende droga e negozio a cielo aperto per i tanti che. Andrea Camurani andrea.camurani@varesenews.it Un ...È proprio per questo motivo, ad esempio, che molte persone stanno cercando di riscaldareanche ... Ci sono coloro chetutto ciò che gli piace, quelli che si fiondano direttamente sulle ... Tecnocasa: scesa del 3,2% la percentuale di famiglie che comprano casa. Aumentano i single Non solo elettronica, abbigliamento e libri: la guida della startup italiana Yocabè per capire che cosa compriamo e dove in giro per il mondo.Mario Adinolfi, ospite a Non è l'Arena, ha duramente criticato OnlyFans e le ragazze che ci lavorano vendendo contenuti hot, infastidito anche dai guadagni.