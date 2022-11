Buon compleanno | Rita!

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 novembre 2022) Era il 12 dicembre 2002 quando a Milano, in una traversa del Naviglio Grande, l’eclettico e scanzonato Edoardo Nono, insieme al socio Gianluca Chiaruttini, pensa di aprire un classico american bar, con un occhio di riguardo per la qualita? della materia prima. All’epoca la mixology milanese praticamente non esisteva, di sicuro quel poco che c’era era lontano dalla qualità. E mentre noi bevevamo al massimo un cuba libre, questo locale visionario come il suo fondatore offriva dei drink fatti solo con i migliori alcolici e succhi, senza l’utilizzo di sciroppi e prodotti liofilizzati e offriva un’esperienza speciale alla clientela, anche grazie a uno staff sempre accogliente. Non è cambiato molto, da allora, di sicuro non l’atmosfera festosa e piacevole che si ritrova appena si varca la soglia di questo luogo divenuto l’icona del bere bene in città. L’ampia bottigliera che ospita piu? di ...