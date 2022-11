Agenzia ANSA

Metterealla guerra in Ucraina è il "modo migliore" per riparare e aiutare l'economia mondiale. Lo afferma il segretario al Tesoro americano Janet. "Metterealla guerra è un imperativo morale e la singola cosa migliore che possiamo fare per l'economia", dice. . 14 novembre 2022...la necessità di regole più stringenti aldi tutelare i consumatori. "La débâcle mostra l'esigenza di regole, mostra la debolezza dell'intero settore", tuona il segretario al Tesoro Janet... Yellen, fine guerra è il migliore aiuto per l'economia - Ultima Ora Il percorso di dialogo, che precede, di molto, quello di un'eventuale pace tra Russia e Ucraina è estremamente tortuoso e complesso ...(ANSA) - NEW YORK, 13 NOV - Mettere fine alla guerra in Ucraina è il "modo migliore" per riparare e aiutare l'economia mondiale. Lo afferma il segretario al Tesoro americano Janet Yellen. "Mettere ...