(Di lunedì 14 novembre 2022) Al suo primo G20 da presidente del Consiglio, a meno di un mese dal suo giuramento, Giorgiasi trova ad affrontare una prova a dir poco complicata. Fonti del Foglio confermano quanto fatto circolare nelle scorse ore dall’Ansa: iltrae ilcinese Xi Jinping si farà. A Bali, in Indonesia, la presidente del Consiglio si troverà quindi ad affrontare un dialogo diplomatico con il presidente americano Joe Biden e il secondo uomo più potente del mondo, Xi Jinping, in due diverse conversazioni tra domani edomani. I due, in queste ore, stanno avendo a loro volta un- il primo in presenza da quando Biden è diventato presidente e nel momento in cui i rapporti diplomatici tra America e Cina sono al minimo storico. Se la conversazione con ...

Il Foglio

Quando lascia l'Eurocamera Meloni siai selfie con alcuni sostenitori, che la aspettano e ... Ora la presidente è diretta alla sede della commissione Ue dove avrà ilcon Ursula von ...Quando lascia l'Eurocamera Meloni siai selfie con alcuni sostenitori, che la aspettano e ... Ora la presidente è diretta alla sede della commissione Ue dove avrà ilcon Ursula von ... Xi concede un bilaterale a Meloni dopo le posizioni anticinesi della leader di FdI Il ministro dell'Interno francese concede alla nave umanitaria il porto di Tolone. Ma attacca in modo frontale il governo di Giorgia Meloni per la scelta di non autorizzare lo sbarco: 'Ci saranno cons ...Il ministro dell'Interno francese concede alla nave il porto di Tolone. Ma attacca in modo frontale il governo di Giorgia Meloni per la 'scelta incomprensibile' di non autorizzare lo sbarco: 'Ci saran ...