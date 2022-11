Uomini e Donne | commenti a caldo 14 11 2022

L'americana ha sempre denunciato la differenza abissale tra i compensi riservati aglie quelli alle. Dopo aver vinto gli US Open nel 1972 e aver ricevuto 15mila dollari in meno al ...... Gaia Parenti Editore : Ultra Edizione : 1 giugno 2017 Pagine : 90 Formato : Copertina flessibile Recensioni: vedi Note : libro persingle utile per comprendere meglio gli, scritto in ...Intervistata per il programma spagnolo 'La Roca', Garbine Muguruza ha denunciato le grandi diseguaglianze ancora presenti tra tennis maschile e tennis femminile ...Due anni fa, migliaia di donne e uomini scendevano per le strade di Varsavia per protestare contro una sentenza della Corte suprema polacca che definiva l’aborto per malformazioni fetali ...