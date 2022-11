Ucraina | stato maggiore Kiev | ' respinti attacchi russi in 7 insediamenti'

...lanciate da Ankara si inseriscono nel dibattito nato dopo l'invasione russa dell', con Svezia e Finlandia che hanno chiesto l'adesione alla Nato in funzione difensiva. Adesione che lo...... facendo salire a 81,370 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano delloMaggiore delle Forze ...A dare una grossa mano all’esercito ucraino è stato l’Occidente, con il rifornimento di armi sempre più sofisticate e il fondamentale lavoro di intelligence per aiutare sul campo i generali di Kiev.Kiev, 14 nov. (Adnkronos) - La Russia ha perso nell ultimo giorno 510 uomini, facendo salire a 81,370 le perdite fra le fila russe dal giorno dell attacco di Mosca all Ucraina, lo scorso 24 febbraio..