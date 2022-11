“POLVERI | COLORANTI E COLLE…” | REPORT E L’INCHIESTA CHOC SUL PROSCIUTTO COTTO

(Di lunedì 14 novembre 2022) Cosa contiene ilcosì amato e consumato dagli italiani? Quale trame politiche, sportive e finanziarie si nascondono dietro gli imminenti Mondiali di calcio? Questo ed altro stasera alle 21.25 su Rai3 nella nuova puntata dicon Sigfrido Ranucci. A pochi giorni dal calcio d’inizio dei Mondiali Fifa 2022 che si terranno nel piccolo stato del Golfo Persico, un coro di polemiche si solleva da tutto il mondo. Persino diverse nazionali preparano atti eclatanti per denunciare gli abusi sui lavoratori e il mancato rispetto dei diritti civili. “Il miraggio dello sceicco” “” – il programma con Sigfrido Ranucci, in onda lunedì 14 novembre alle 21.25 su Rai 3 e RaiPlay – racconta lo sfruttamento dei lavoratori, le ipotesi di corruzione, le infiltrazioni criminali, i giochi della grande finanza ...

