L' attrice ha confermato

(Di lunedì 14 novembre 2022) In Titanic, il film che l’ha resa celebre, è lei a promettere a Jack che «sopravvivrà, che non si arrenderà, non importa che cosa accada». Nella vita reale, invece, è stata proprio Kate Winslet ad aiutare una madre e sua figlia a sopravvivere, pagando loro una bolletta da 17mila sterline (quasi 19.400 euro). La donna, la 49enne Carolynne Hunter, ha quattro figli. La più piccola, la 12enne Freya, ha gravi disabilità e problemi di salute che la costringono all’utilizzo di un sistema di supporto vitale 24 ore su 24. E con il caro bollette, per la famiglia far fronte alle spese energetiche era diventato impossibile. Kate Winslet guarda le foto ...