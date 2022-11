Eicma 2022 è stato all' insegna della Cina ma con know how italiano?

Leggi su panorama

(Di lunedì 14 novembre 2022) È stata una delle star dell’, la fiera internazionale delle moto che si è tenuta a Milano dall’8 al 13 novembre: si chiama 800 Nk, è una moto nuda dalle linee aggressive e sarà prodotta da una casa cinese, la CfMoto. Già, perché mai come quest’anno i cinesi hanno mostrato tutta la loro potenza di fuoco sul palcoscenicopiù importante esposizione mondiale delle due ruote, rubando la scena alle case giapponesi più blasonate. E CfMoto è un caso particolarmente interessante: fondata nel 1989 e quotata in borsa dal 2017, l’azienda produce motociclette e quadricicli sportivi il cui stile nasce in Italia sotto la supervisione di Carles Solsona, designer molto famoso nel settore. Nato in Spagna 41 anni fa, Solsona ha studiato a Barcellona e poi a Milano e dal 2002 vive nel nostro Paese. Appassionato di moto ha lavorato alla Ducati, alla Mv Agusta, ...