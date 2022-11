AGGIORNA SUBITO ANDROID | scoperto bug in grado di bypassare la schermata di blocco con una nuova scheda SIM e una graffetta

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un “cacciatore di taglie di bug” chiamato David Schütz è stato indi sfruttare una falla in un generico bypass delladimediante il quale chiunque abbia raccolto (o rubato o altrimenti avuto un breve accesso a …) un dispositivobloccato potrebbe portarlo allo stato sbloccato armato di nient’altro che unSIM e una. David Schütz ha appena pubblicato un rapporto dettagliato che descrive come ha incrociato le spade con Google per diversi mesi su quella che considerava una pericolosa falla nella sicurezza di. Secondo Schütz, si è imbattuto in un bug di bypass totale delladidicompletamente per caso nel giugno ...