Vetrine sbagliate | pubblicità scorrette e negozi di sole taglie uniche Quando finalmente le ragazze curvy potranno fare shopping in libertà?

(Di domenica 13 novembre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Passando davanti a una vetrina di intimo, l’altro giorno, qualcosa di insolito ha catturato la mia attenzione: un manichino di taglia 46/48 faceva bella mostra di sé. Il primo di quelle fattezze che avessi mai visto esposto. So che una nota marca sportiva li usa da tempo, ma per me questo è stato il primo in assoluto. Ilante lo aveva messo di fianco a un altro di taglia classica, vestendoli allo stesso modo: un reggiseno nella parte superiore e un pantalone da pigiama, sotto. Peccato che quest’ultimo, indossato dal manichino, apparisse visibilmente in tensione: le cuciture sembravano sul punto di saltare e l’effetto finale era quello che avrebbe avuto, su chiunque, un capo di un paio dipiù piccolo del dovuto. Paradossalmente il messaggio di quel ...