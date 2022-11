Pagelle Atalanta-Inter 2-3 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 13 novembre 2022) Ledi2-3 con iai protagonisti e ildel match valido per la quindicesima giornata di. Lookman dal dischetto sblocca la partita del Gewiss Stadium, poi c’è il pareggio targato Dzeko con un tocco sottomisura. Nella ripresa doppietta Dzeko col tocco di Maehle e poi l’autogol di Palomino, che si riscatta però segnando il gol che riapre tutto. Di seguito ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Musso 5.5; Hateboer 5, Palomino 5.5, Demiral 5 (24’st Okoli 6), Maehle 5; Scalvini 6.5 (1’st Malinovskyi 4.5), Ederson 6; Koopmeiners 5.5, Pasalic 6 (38’st Boga sv), Lookman 6.5; Zapata 5.5 (24’st Hojlund 6.5). In panchina: Rossi, Sportiello, Palomino, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23:Inter Ledei protagonisti del match trae Inter, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: a fine primo tempo: Scalvini Inter: PAGELLE ATALANTA INTER – La redazione di InterDipendenza.net ha dato le proprie valutazioni individuali ai ragazzi di Simone Inzaghi. Partita senza dubbio sofferta quella che ha visto impegnati oggi i ragazzi di BERGAMO - L'Atalanta conferma le difficoltà delle ultime settimane, perdendo 3-2 al Gewiss Stadium contro un'Inter non perfetta, ma vivissima. I ragazzi di Gasperini incassano la terza sconfitta di ...