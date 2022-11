Nessuno tocchi il gigante buono!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Arrivato con l’arduo compito di sostituire Kalidou Koulibaly, Kim Min-jae ha dato prova delle sue enormi qualità sin dalle prime battute del suo arrivo in terra partenopea. Giocatore possente fisicamente, veloce e dotato di una buona tecnica, nonostante sia un difensore centrale, si è subito imposto entrando nel cuore dei napoletani a suon di ottime prestazioni. Da Koulibaly a Kim, la storia non cambia Kim è stato autore di una stagione fin qui giocata ad altissimi livelli, tanto da far dimenticare chi ha scritto la storia più recente di questo club: come quel senegalese che in una mite notte primaverile di Torino, nell’Aprile del 2018, aveva fatto sognare milioni di cuori azzurri innalzandosi in cielo e facendo esplodere una città intera. Il sudcoreano non ha lasciato spazio alle critiche e alle pressioni, ha dato voce al campo, da sempre giudice supremo. Min-jae Kim (Photo ...