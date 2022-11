Monza-Salernitana | le formazioni ufficiali | sorpresa Botheim

Leggi su 11contro11

(Di domenica 13 novembre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la 15a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Ricci, e dal quarto uomo Camplone. VAR e AVAR saranno rispettivamente Marini e Di Martino. Calcio d’inizio alle 15:00 all’U-Power Stadium di. Dopo l’importante successo casalingo contro l’Hellas Verona, ilnon è riuscito a ripetersi nell’ultimo turno andando incontro ad una sconfitta di misura in casa della Lazio. La squadra di Raffaele Palladino proverà a chiudere un 2022 altalenante con tre punti preziosi per il morale e per la classifica, dando maggiore continuità. Attualmente in sedicesima posizione, i brianzoli sfrutteranno il calore del proprio pubblico per ...