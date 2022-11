Milan | Vranckx | 'Sto imparando molto | Pioli è contento di me'

Sport Mediaset

(dal 30' st7: cambia la partita con qualità e personalità nelle giocate. Suo il cross che porta all'autogol di Milenkovic) Diaz 6: qualche buona ripartenza ma può fare di più. (dal 10' st ...Dopo il passo falso di Cremona iltorna a vincere in Serie A: la squadra di Pioli soffre ma piega la Fiorentina 2 - 1 al 91', ... poi i cambi di Pioli (Dest e) hanno cambiato la partita. ... MILAN, VRANCKX: "PIOLI È CONTENTO DI ME" - Sportmediaset La vittoria in extremis del Milan con la Fiorentina porta anche la firma di Aster Vranckx, autore del cross da cui arriva il raddoppio rossonero. "Sono ...Aster Vranckx ha parlato a Milan TV nel post partita di Milan-Fiorentina: Una grande vittoria: “Sono molto felice, abbiamo avuto avuto difficoltà ma sono davvero contento per ...