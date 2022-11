Milan | Maignan fa felice i tifosi | “Mattone dopo mattone Sto tornando”

Mikein autunno appare molto sfortunato da quando gioca con il. Il numero uno francese salterà di fatto i Mondiali : non è stato convocato dal c.t. Didier Deschamps proprio per le sue ...Presentazione del match QUI- Pioli dovrà rinunciare ancora agli infortunati Ibrahimovic, Florenzi,, Calabria, Saelemaekers e Dest ma ritrova Giroud e Theo Hernandez, che hanno ...Il video di Mike Maignan fa già impazzire moltissimi tifosi rossoneri, che non vedono l'ora di ritrovare il numero 16 tra i pali. L'anno scorso fu un intervento obbligatorio al polso, quest'anno una..Dopo due infortuni delicati al polpaccio Mike Maignan vede la luce in fondo al tunnel. Il portierone rossonero, assente ormai da fine settembre, è sempre più vicino al recupero.