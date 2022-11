LIVE Milan-Fiorentina 1-0 | serie A calcio in DIRETTA | Leao porta subito in vantaggio i rossoneri | Biraghi risponde con un palo

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8?di! Barak salta la pressione di Tomori e allarga per, che va alla conclusione. Il tiro però si è spento sul legno delladi Tatarusanu. 7? Reazione rabbiosa per la squadra di Italiano, che pressa alta e chiude ilnella propria tre quarti. 5? Primo tiro anche per la. Saponara si smarca ai limiti dell’area e tenta il tiro dalla lunga distanza, senza però trovare lo specchio della. 4? Sfida sulla fascia destra tra Ikonè e Thiaw, con il difensore rossonero che non lascia scappare l’avversario e si rifugia in rimessa laterale. 3? Prova a reagire laattaccando sulla fascia sinistra. Cabral prova a girare il cross di Mandragora con il tacco, ...