Ex Inter | Casadei allo stadio per una partita di Serie C

(Di domenica 13 novembre 2022) Cesareè tornato in patria per rispondere alla convocazione della nazionale Under 21. Il centrocampista italiano del Chelsea...

fcinter1908

... il ct Paolo Nicolato ha convocato anche il centrocampista cervese Cesare, anch'egli cresciuto nel Cesena e passato da qualche mese dall'al Chelsea. Persi tratta della prima ...... Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone); Difensori: Raoul Bellanova (), ... Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Nizza); Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare(... Casadei cambia agenzia. Grande impatto al Chelsea, ma nessuna sorpresa per l’Inter Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Italia Under 21 i 25 convocati del CT Paolo Nicolato per l’amichevole in programma contro la Germania Il commissario tecnico dell’Under 21 italiana, Paolo Nicolato, ha diramato la lista dei 25 convoca ...