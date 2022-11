Dalla Spagna | il Barcellona su Gundogan per gennaio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilpervuole fare le cose in grande e sul mercato la società starebbe pensando di andare sudel Manchester City Ilpervuole fare le cose in grande e sul mercato la società starebbe pensando di andare sudel Manchester City. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la società blaugrana avrebbe messo il tedesco come primo obiettivo della lista del mercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24.