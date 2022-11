Atalanta | torna titolare Palomino dopo l’assoluzione dall’antidoping

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 novembre 2022) Problemi nel riscaldamento per Rafael Toloi, al suo posto esordisce in questo campionato José LuisCambio all’ultimo per Gian Piero Gasperini nella formazionedell’. Rafael Toloi, infatti, ha avuto problemi nel riscaldamento e non è sceso in campo dal primo minuto. Al suo posto esordisce in questa stagione di Serie A José Luis, al rientro. L'articolo proviene da Calcio News 24.