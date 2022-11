Ultime Notizie – Fisco | Cgia | “In 2022 pressione fiscale record”

(Di sabato 12 novembre 2022) Lain Italia, data dal rapporto tra le entrate fiscali e il pil, ha raggiunto il 43,8 per cento, un livello mai toccato in precedenza. Lo rileva l’Ufficio studi dellasegnalando che ilstorico raggiunto quest’anno, comunque, non è riconducibile ad un aumento della tassazione su famiglie e imprese, ma dall’interazione di tre aspetti congiunturali distinti. Il primo da un forte aumento dell’inflazione, che ha fatto salire le imposte indirette; il secondo dal miglioramento economico e occupazionale avvenuto nella prima parte dell’anno, che ha favorito la crescita delle imposte dirette e il terzo dall’introduzione nel biennio 2020-2021 di molte proroghe e sospensioni dei versamenti tributari, agevolazioni che sono state cancellate per il. Oltre a queste tre ...

