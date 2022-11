Spalletti | “Squadra straordinaria per mentalità e disponibilità” | poi il commento su Kim

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 novembre 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l’Udinese, vinta per 3-2 dagli azzurri nella quindicesima giornata della Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato: “Questi ultimi minuti sottolineano quello che non è stato scontato in questo momento. Ringraziamo i ragazzi che hanno fatto una prima parte di stagione stratosferica. Si sono impegnati tutti, a partire dallo staff, i magazzinieri, lo staff tecnico fino ai calciatori. Questa è la prima considerazione che voglio fare”. “Quando c’è uno stadio che partecipa così riesco più facile andare a trovare l’esaltazione e fare numero in più. Per tre quarti della gara benissimo, poi abbiamo alleggerito il ritmo, ma la partita non è finita. Loro hanno messo gente fresca come Nestorovski e sono riusciti a trovare il vantaggio dentro quel momento. Se fa ...